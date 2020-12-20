以歌手身分出道、轉戰戲劇圈闖出一片天的女星曾沛慈，去年以《我們與惡的距離》中「應思悅」一角，拿下金鐘獎最佳女配角獎，被外界封為「國民姐姐」，而向來陽光開朗的她，昨罕見公開發怒，po文直言：「好手好腳的是一定要做這種事是不是！！！」。

曾沛慈是人氣歌唱選秀節目《超級星光大道》第二屆選手出身，除了出唱片，她也往戲劇圈發展，多年來演技功力更加深刻，但形象沒變，始終正向健康，曾沛慈曾在2017年被評為百大口碑人物好評影響力排行榜冠軍，多年來受邀擔任行政院禁毒代言人、希望導師、捐血大使等，足見其清新形象深植人心。

曾沛慈罕見動怒，因為家人遭到性騷擾，讓她忍不住說重話。(翻攝自曾沛慈IG)

曾沛慈經常透過社群平台跟粉絲分享生活，沒想到昨(12/19)她一改陽光作風，發布了一則IG限時動態，放上全黑的素面背景，用反差的白色字寫下「好手好腳的是一定要做這種事是不是！！！」，文末還說自己「火大中」，而她很難得在社群表現出憤怒的一面，讓人好奇到底是發生什麼事情？

原來事件主角不是曾沛慈本人，而是她的家人，曾沛慈表示是家人搭電梯，被色狼摸屁股，「我氣到…祝全天下的色狼都被警察抓起來！」，實在無法理解一個正常健全的人，為什麼會對別人做這種事。

(中時新聞網)