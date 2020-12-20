環保意識抬頭，許多人紛紛改騎電動機車代步，不過有網友日前發現，竟有人自行將塑膠椅架在電動滑板車上，大喇喇地馳騁在台北街頭，讓原PO讚嘆「生活小達人，直接現省一台Gogoro」。

這名網友18日在臉書社團《新·路上觀察學院》PO出一段影片表示，在台北街頭遇見「生活駭客」，從影片中可見，一名男子在電動滑板車上架了一張塑膠椅，乍看還以為是電動機車，不但能代步，看起來還很舒適。

影片曝光後引起網友熱議，已有近萬人按讚，將近2千次分享，網友紛紛回應「生活小達人」、「客家Gogoro」、「笑死 求做法」、「生活智慧王」、「我怎麼沒有想到這招」、「笑死上新聞了」、「太舒適了吧」、「這是什麼鬼啦」、「太屌了吧」。不過也有好心網友提醒，這東西法令還沒過，平常低調騎沒事，但基本上應該是禁止騎上路的，可能會被攔下罰款，勸網友盡量還是別如法炮製，以免被罰。

造型新穎的Gogoro一度在國內掀起熱潮，不過日前有媒體報導，Gogoro今年銷量不如以往，Gogoro官方則回應，主要是受到油價及補助兩大原因影響，由於油價近期在低檔徘徊，加上政府對燃油機車的補助，都成為消費者是否購入電動機車的考量因素之一。

台北街頭遇見生活駭客

(中時新聞網)