受到新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟今年很不好過，根據《美聯社》統計，大聯盟薪資總額從去年42.2億下降到今年只有17.5億，跌了將近25億美金，其中今年世界大賽冠軍道奇薪資總額是9860萬美金，創下近20年薪資最高球隊的最低數字。

各隊基本薪資是由40人名單為基礎計算，根據美聯社報導，30支球隊基本薪水從去年39.9億跌到15.4億，跌幅約60%，這與疫情影響成縮水賽季有關，原本要打162場比賽但今年只剩60場，開幕日期也晚了4個月，且小聯盟比賽完全停止。根據計算，假如今年打完162場比賽，薪資總額還能比去年提升4%。

道奇自2017年以來都是薪資總和最高的隊伍，今年9860萬美金其實是近20年來新低，不過仍拿下暌違32年的世界大賽冠軍。而大家印象中的豪門球隊洋基則排名第2，薪資總額8356萬美金比第一的道奇低了不少，連續2年排名第2。

另外3到5名分別是大都會8338萬美金、太空人8142萬美金、小熊隊8058萬美金，紅襪隊為了讓奢侈稅懲罰歸零，交易掉貝茲（Mookie Betts）、普萊斯(David Price)，團隊薪資一舉掉落到13名，只剩6330萬美金。

打進世界大賽的美聯冠軍光芒團隊薪資僅2940萬，排名在第28，典型的小資球隊上演「魔球」戲碼，最後一名是金鶯隊，僅有2348萬美金，不到道奇隊的四分之一。

此外今年的奢侈稅門檻為2億800萬美金，共有3支球隊超過門檻，分別為洋基(2.398億美金)、太空人(2.243億美元)和小熊隊（2.163億美元），其中洋基和小熊連續2年超過門檻，將要付超出門檻金額的30％作為奢侈稅，且由於洋基超出門檻金額超過2000萬，要另外支付超過2.28億金額的12%附加稅。

(中時 )