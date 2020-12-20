不只螃蟹舞！秀秀主播「自創曲」致每個勇敢的追夢者

中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，各節主播播報新聞的方式創意十足，其中美女主播劉盈秀在新聞直播現場大跳「螃蟹舞」爆紅，影片觀看數更突破百萬。除了跳舞外，劉盈秀也大展歌喉，曝光自創曲，甜美嗓音讓不少網友大讚，直呼「可以出道當藝人了！」

劉盈秀因播報新聞時提到，消防隊員跟醫護人員緊急上山救援受困民眾，所以再拿出之前曾為高雄氣爆而努力過的消防人員、警義消、醫療人員等每位幕後英雄的自彈自唱創作曲，獻給每個勇敢的追夢者。

影片曝光後，網友大讚「盈秀真的多才多藝，會彈琴會跳舞會唱歌」「不出唱片真的很可惜！」「才貌雙全」，該曲旋律輕快，加上劉盈秀的甜美嗓音，也唱進不少網友心坎裡。

中天轉戰網路平台後，各主播不按牌理出牌的播報方式，屢屢引發熱議。除了吃播、螃蟹舞外，更搭上最近話題超夯動漫《鬼滅之刃》，大玩cosplay，主持人戴立綱甚至在節目《新聞龍捲風》中打起手遊，但因不熟遊戲操作頻頻被電爆，氣到直呼「你居然把我給宰了」。

(中時新聞網)