新竹縣茶花季在新瓦屋開幕，現場展示各類品種的茶花。（羅浚濱攝）

新竹縣種植的茶花，因氣候影響提前半月開花，縣府20日在新瓦屋禾埕廣場進行茶花季開幕活動，展示各類品種茶花，並由農業處長范萬釗等人種下6株茶花，現場準備300株茶花苗「秒殺」被民眾索取一空。

縣長楊文科說，茶花是十大名花之一，更是新竹縣茶花，在茶花班農友多年投入研究後， 目前茶花品種已多達千種，不僅樹姿優美，花型多變，栽培技術在全國更數一數二，生產量更是全國第一。

新竹縣茶花園藝研究學會前理事長張樑泉說，往年茶花多在1月開花，今年受氣候影響，普遍提早半個月開花，最早開的是「白寶塔」、「早珍珠」等白花品種，紅花和粉紅花系品種的茶花也陸續開花。

張樑泉並說，茶花農辛苦栽培的茶花，價格 還是維持平盤，會場有該學會進行茶花專業栽培教學、導覽解說及茶花展售，可能受到新冠肺炎疫情影響，茶花交易比往年淡很多。

農業處長范萬釗表示，新竹縣茶花季在新瓦屋開幕後，一直到明年228日各鄉鎮陸續會配合相關活動推廣，明年元月30日、31日在新瓦屋會再舉辦柑橘的故鄉暨茶花藝術展示及展售活動。

另外，新竹縣茶花園藝研究學會彙整新埔、新豐、竹北、湖口、芎林、竹東、寶山、關西及橫山等20處私人茶花園區資訊，提供民眾來趟「浪漫竹縣茶花遊」，可上「新竹縣茶花園藝研究學會」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )