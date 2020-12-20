昔日秀場天后「大白鯊」陳今佩塑身有成，感謝協助他減重的醫師黃致錕（右）。（柯宗緯攝）

昔日秀場天后「大白鯊」陳今佩（中）塑身有成，翻轉成健康人生。（柯宗緯攝）

昔日秀場天后「大白鯊」陳今佩（右）塑身有成，感謝協助他減重的醫師黃致錕（中）。（柯宗緯攝）

昔叱吒秀場的天后「大白鯊」陳今佩今（20）日現身高雄舉辦博田國際醫院舉辦公益演唱會，她12年前進行胃繞道手術，體重從巔峰的120公斤，成功甩肉50公斤，還自爆動兩次縮乳手術，「從大木瓜變成文旦」，如今翻轉人生，要撕掉肥胖、黃色笑話、緋聞、欠債等黑標籤，擁抱健康亮麗自我。

69歲陳今佩回憶，「全盛時期」體重過胖帶來的困擾，不僅活動一下就喘不過氣，還有呼吸中止症，造成睡眠品質不佳，而演藝事業壓力大，又只能靠暴飲暴食來舒壓，如此惡性循環，讓體重再也回不去了。

她12年前接受胃繞道手術後，生活型態也跟著改變。她透露，多年來體重維持在60多公斤，血糖也從241降到80多，完全不需要服用藥物。如今很養生，早睡早起、不菸不酒、不賭錢，也不忌口不太吃澱粉。

她瘦身成功後，揮別過去的自我，要甩開過去肥胖、黃色笑話、緋聞、欠債的形象，展現健康、會唱歌、全新又美麗的自己，「改當會唱歌的美人魚」。她還自爆，自己去做兩次縮胸手術，以前是下垂、現在變緊實，「從木瓜變文旦」。

協助陳今珮塑身的博田醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕指出，透過胃繞道這類的減重代謝手術，患者的血糖及體重之所以能夠達到長期維持在標準範圍內的效果，歸功於手術後胃腸道賀爾蒙改變及胰島素敏感度提升，改善胰島素分泌失調現象，使得患者在術後飢餓感大幅下降，飽足感相對提升，進而能夠減少過多的熱量攝取，讓體重能夠穩定的維持。

(中時 )