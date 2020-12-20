用腳旺台灣健行首度移師北桃園在虎頭山登場，近千名參與者在終點明倫三聖宮前廣場聽音樂、抽大獎。(蔡依珍攝)

用腳旺台灣健行首度移師北桃園在虎頭山登場，近千名參與者在終點明倫三聖宮前廣場聽音樂、抽大獎。(蔡依珍攝)

用腳旺台灣健行首度移師北桃園在虎頭山登場，近千名參與者在終點明倫三聖宮前廣場聽音樂、抽大獎。(蔡依珍攝)

用腳旺台灣健行首度移師北桃園在虎頭山登場，近千名參與者在終點明倫三聖宮前廣場聽音樂、抽大獎。(蔡依珍攝)

現場還有機智問答隨機加碼禮。(蔡依珍攝)

邁入第10年的「用腳旺台灣健行活動系列」，桃園場首度移師北桃園，20日在素有「桃園後花園」美譽的虎頭山公園登場，因前幾日都陰雨綿綿，近千名參與者開心遇到好天氣，甚至能看到太陽微露臉，漫步步道吸收芬多精，5公里路程走完還能聽音樂、抽大獎，一掃憂鬱。

用腳旺台灣健行活動邁入第10年，足跡遍及全台，從北到南以健行方式用腳愛台灣，桃園場20日登場，有別過去都在南桃園，首度移師虎頭山公園，緊鄰桃園區市區，園區內除人行步道外，還規畫賞景健康步道、森林體驗步道、櫻花步道、梅園步道、太陽亭步道、生態解說步道、忠烈祠步道等7條環狀登山步道，前山系統更有以架高工法打造的「全齡友善步道」，讓輪椅族也能輕鬆探訪虎頭山的綠意和美景。

近千名健行者最小6歲、最大的已年近80歲，全長5公里的健行路線，從奧爾森林學堂出發，沿途經木棧道、虎頭山觀景台、三分山、五分山、再接環山步道，最後到達居高臨下的明倫三聖宮，主辦單位邀請到三軍樂隊退役弟兄組成的賀蘭海韻不老聯合管樂團現場演奏，經典、卡通、電影等多首膾炙人口的曲目輪番登場，搭配主持人熱情帶動，炒熱現場氣氛。

現場也有掃地機器人、電暖器等總價值超過數萬元的多項大獎，抽中行動KTV的陳姓婦人和丈夫從新莊前來，笑讚南征北討參加健行10餘年，第一次這麼幸運中獎，她也讚虎頭山非常適合野餐、健走和運動，平時都在都市生活，假日往山上走就能擺脫憂鬱，笑口常開。

(中時 )