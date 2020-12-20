南迴鐵路電氣化將於23日通車，20日舉辦首航，完成環島鐵路電氣化最後一哩路。（潘建志攝）

南迴鐵路電氣化將於23日通車，交通部長林佳龍20日搭乘7點33分的普悠瑪從屏東出發，搖鈴正式宣告啟航。林佳龍說，南迴段是環島鐵路電氣化最後一哩路，全線通車後將實現環島鐵路一日生活圈，未來將打造西部高鐵、東部快鐵的全島軌道網路。

林佳龍23日上午與屏東縣長潘孟安，立委伍麗華、周春米、鍾佳濱等人，在屏東火車站主持首航儀式，林佳龍說，南迴鐵路電氣化後，包括普悠瑪、太魯閣，及剛到台灣的EMU900都能行駛，讓旅客坐得更舒適也更省時，從高雄到台東省了27分鐘，到花蓮省了39分鐘

他說，未來將打造台灣環島高快速鐵路網，以「西部高鐵、東部快鐵」建構全島6小時生活圈。除了高鐵往南北再延伸，也會將東部鐵路網速度再提升，縮短城鄉差距，並帶動軌道觀光。

不過南迴鐵路電氣化後，全台僅存每天各往返一班「藍皮火車」將停駛，讓許多民眾覺得可惜。林佳龍說，藍皮火車有特殊風貌，未來希望保留至少一天一班，兼顧觀光與交通需求。

另外南迴鐵路有8個車站，中間的小站或無人站也會朝向保存，經設計美學後營造地方特色，吸引旅客造訪祕境，成為鐵道旅遊新景點。

(中時 )