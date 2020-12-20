下週就是一年一度耶誕佳節，昨晚週六台南棒球場場外特別熱鬧，萊恩為了答謝長期支持他的粉絲們，特別舉辦「萊交換耶誕禮物派對」，11月底開放球迷網路預約報名參加，共有225人報名，萊恩也從中抽出幸運30位球迷可以與萊恩一對一交換禮物活動，許多「萊粉」也一直敲碗希望可以增加名額，甚至落選的粉絲中也在社群平台直呼「好想被抽中」。

萊恩為了昨晚「萊交換耶誕禮物派對」也特地準備30份精心的禮物，為了給球迷最棒的驚喜萊恩還特地跟陳傑憲、林安可、陳韻文及陳重羽索取耶誕禮物，選手們也展現誠意拿出實戰球衣、球帽及全壘打布偶寫上耶誕快樂，給萊恩作為交換禮物項目。

萊恩總是把「萊粉」當作自己的家人，這半個月也用心手繪許多Ｑ版圖案當作耶誕禮物，其中也包含萊恩實戰球衣及萊恩去年前往埼玉西武獅帶回來的球衣禮物，還有萊恩親手繪製的簽名大球、耶誕賀卡，其中最特別的還有「2020總冠軍統一獅封王香檳酒瓶」，萊恩也用心在上面彩繪圖案，讓萊粉有最棒的耶誕禮物。

統一獅吉祥物萊恩舉辦「萊交換耶誕禮物派對」。（統一獅提供）

「萊交換耶誕禮物派對」，活動開始萊恩也和球迷們一起塗鴉同樂，並搭配耶誕氛圍，萊恩首度登上DJ控台，帶著自己收藏的黑膠唱盤 DJ刮盤，用不一樣的表演秀讓台下球迷直呼「萊恩太強了，你還有什麼不會的！」。萊恩表示：「其實我也是剛學沒多久，亂玩一通一點都不專業，但就是想用不同的表演給球迷開心。」

本次活動現場也來了許多小小「萊粉」就為了跟萊恩一起互動，萊恩也特別準備不同國家曲風的耶誕歌曲，帶著現場球迷一起動一動，現場彷彿進入耶誕歡樂派對，而除了萊恩表演之外，萊恩也特別邀請台南市觀光旅遊局魚頭君擔任神秘嘉賓給萊粉滿滿的驚喜。活動尾聲，萊恩也特別舉辦個人簽名會，而魚頭君跟大家一起在耶誕樹前拍照，讓「萊交換耶誕禮物派對」畫下完美句點，大家相約明年春訓開訓見。

今日「萊交換耶誕禮物派對」萊恩也收到許多球迷的耶誕禮物，萊恩感性表示：「謝謝大家一整年的支持，每一份禮物都充滿著溫度，尤其是現場看到許多人來參加，真的很感謝，其實今天活動前，還是會擔心沒什麼人來，畢竟這是第一次的個人見面會，很怕自己沒有其他明星選手的魅力，不管來的人數有多少，謝謝一起來參加的每一位，還有報名沒被抽中的也很感謝，期待下一次相見。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊用心經營在地，透過萊恩與民眾的互動能有這樣的成效是很好的過程，而這是一個很棒的活動，球隊行銷也會持續安排萊恩各項活動，讓統一獅走入人群與民眾一起互動，期待萊恩人氣也可成為職棒吉祥物中的新指標。」

統一獅吉祥物萊恩舉辦「萊交換耶誕禮物派對」。（統一獅提供）

萊恩現場客串DJ刮盤即興演出超帥氣。（統一獅提供）

(中時 )