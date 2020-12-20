新北市邱姓男子以網路遊戲「英雄聯盟」遊戲幣為誘惑，去年1月底分別引誘住在汐止未滿12歲男童、2名住在台南、桃園的13歲少年拍攝猥褻照片並傳給他觀賞，並與桃園少年發生性關係。士林地院日前審結，依妨害性自主等4罪分別判處徒刑，應執行3年8月，可上訴。

20多歲的邱姓男子，去年1月底利用臉書告訴汐止的男童，若自拍下體傳給他，願意給遊戲幣交換，隔了2個月，以同樣手法，引誘台南少男拍攝2張照片，透過臉書傳給他。今年6月7日更引誘桃園少年與他發生關係。

邱辯稱，贈送遊戲幣是為了廣交朋友，絕對沒有以此交換對方的猥褻自拍照片，另外，他在別的社團發現桃園少年是同志，才要求提供自拍照，少年立刻答應。

但少年報案稱：「邱說有貝殼幣點數，我想買英雄聯盟的造型，就以照片當作交換物品。」另1名少年說「我當時也沒想這麼多，就傳給他了」，後來邱買500元的貝殼幣，拍攝儲值序號作為交換。

合議庭認為，邱男曾傳訊給「才這樣喔」、「不夠啊」、「下次不幫你哼哼」，認定是邱男主動引誘並非如辯護人所稱，是少年拍給邱，並不採信邱的說法。

判決指出，邱男雖因心理因素需排解，但應選擇合法、有效的管道，卻引誘未成年少年，不符合減刑條件，衡量邱自幼與阿嬤同住，生活費由父親提供，且與發生性交的少年以30萬和解。依引誘兒童製造猥褻行為之電子訊號，處有期徒刑3年1月、引誘少年製造猥褻電子訊號2罪分別判處徒刑3年、對未滿14歲男子為性交，判處徒刑3年3月，4罪應執行3年8月。

(中時 )