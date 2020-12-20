P.League+職籃夢想家混血球星譚傑龍，遭拍攝自瀆影片並被惡意流出，警方追查發現至少20球星受害，32歲余姓男子和39歲劉姓男子則涉有重嫌，但本刊調查發現，劉男曾爆料政大明星球員洪楷傑騙財，更多次拿球星私密影片找媒體爆料，媒體詢問來源他都拒絕透露，現被依妨害秘密及恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，劉男曾以洪楷傑經紀人自居，去年1月曾爆料他與洪過從甚密，2人是「像兄弟的情侶關係」，他大方出錢照顧洪的生活，半年內付出近20萬元，洪最終翻臉不認人，劉則氣得投訴媒體。

事後，劉多次拿多位球員的自瀆影片想找記者爆料，畫面中都是一線球星，明顯可見是視訊遭側錄的畫面，記者曾詢問畫面來源，劉都拒絕透露，僅表示「有管道」、「有人會傳給我」，還曾暗示影片有「很大的解讀空間」。

警方調查發現，余嫌假裝正妹誘騙網愛，再側錄被害人自瀆影片，並將影片放上網站牟利，劉嫌則以此向被害人勒索，昨日在2人住家查獲桌上型電腦3組、筆電2台、手機3支、行動硬碟3台、球衣3件、球褲1件、束褲9件、記憶卡3張、信用卡13張等贓證物，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等送辦。

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(中時新聞網)