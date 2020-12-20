全球僅剩不到500隻的琵嘴鷸，日前遭鳥友發現現蹤台南將軍區，令人驚喜。（台南野鳥學會提供／李宜杰台南傳真）

台南市將軍溼地孕育豐富野鳥生態，台南市野鳥學會繼11月初在將軍區觀察到瀕危鳥種諾氏鷸後，19日有鳥友發現，更稀有的琵嘴鷸也回來了！據悉，琵嘴鷸在全球僅剩不到500隻成鳥，而日前造訪將軍的這隻琵嘴鷸，是2019年6月由俄羅斯研究人員Pavel Tomkovich繫放，Pavel19日得知琵嘴鷸平安抵達將軍後，也向台南鳥會表達興奮之情。

琵嘴鷸體長14至16公分，嘴部前端呈勺狀，故又名「勺嘴鷸」，體型與紅胸濱鷸相當，經常混在一大群紅胸濱鷸中，不易被發現。琵嘴鷸為紅皮書中的瀕危物種，預估全球僅剩不到500隻成鳥。鳥類學者指出，琵嘴鷸的棲地主要為淺水的泥灘地，如台灣西南沿海廢棄的鹽田，而琵嘴鷸數量持續下降的主因應為棲地遭受破壞。

據悉，這隻琵嘴鷸是2019年6月時，在俄羅斯東北邊楚科奇自治區的Meinypilgyno，被俄羅斯研究人員Pavel Tomkovich繫放，並繫上金屬腳環和編號88號的淺綠色足旗。Pavel向台南鳥會表示，這隻雌性琵嘴鷸今年夏天並沒有回到去年築巢的地點繁殖，因此得知牠平安抵達江蘇如東、台南將軍後，相當開心。Pavel還說，編號88的琵嘴鷸的配偶右腳掛著白旗、編號為T8，牠的小孩則是右腳掛著白旗、編號為6C，鳥友賞鳥時不妨留意。

台南鳥會指出，琵嘴鷸夏季會在俄羅斯東部沿海地區繁殖，冬季則飛到東南亞和南亞沿海度冬，台灣每年偶有過境紀錄。而諾氏鷸和琵嘴鷸這2種瀕危鳥種，先後回到台南將軍溼地，顯示水鳥對於度冬棲地的忠誠度很高，也證明將軍溼地對東亞遷徙性水鳥來說，是非常重要的過境與度冬棲地。

台南鳥會和黑琵學會也呼籲，將軍溼地周邊道路較為狹窄，僅能勉強讓2台車會車，請鳥友前往觀察或拍照時，把汽車停在不會妨礙交通的地方。另，也希望透過這隻琵嘴鷸的再度造訪，讓政府更重視西南沿海廢棄鹽灘地的保存。

(中時 )