台灣11月底正式啟動潛艦國造，美國有線電視新聞網（CNN）20日指出，我國的潛艇艦隊將能夠阻止來自北京的入侵長達數十年，CNN引述專家指出，新打造的先進潛艇部隊將會讓任何北京的軍事侵略計畫、海上封鎖計畫變得更複雜。

我國推動潛艦國造計畫，於11月底正式開工，正式開始打造8艘新潛艇，預計2025年完成交艦。

CNN指出，潛艇仍是位居全球領先地位的「隱形武器」之一，能夠對任何潛在敵對艦隊造成沉重打擊。分析師指出，台灣的潛艦使用柴電系統，在水面上使用柴油引擎，下沉時改採用由鋰離子電池發電的超靜音馬達。分析師指出，比起美國、大陸打造核子潛艦，柴電潛艦對台灣來說是更容易的選擇，在建造上更容易也更便宜，潛入水中時發出的聲音也比核子潛艦的核反應爐噪音更小。

分析師認為，台灣打造安靜的潛艦，將讓解放軍的反潛作戰單位難以偵測，這意味著台灣的潛艦能在台灣海峽的海床上悄悄前進，待適當時機再上升準確擊中準備前往台灣的大陸運輸船。

美國麻省理工學院的潛艇專家寇特（Owen Cote）指出，解放軍的反潛作戰能力仍然很薄弱，而且對於美國、日本等擁有先進反潛作戰能力的國家而言，在台灣海峽這樣淺水、嘈雜的水域中，要偵測到水下活動也相當困難。

目前尚不清楚我國潛艦將配備何種技術，不過美國今年稍早已宣布將售台MK-48魚雷，前美國海軍上校、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）分析，任何一艘大型軍艦遭魚雷擊中，特別是像MK-48這樣的先進魚雷，遭命中的入侵部隊都至少會損失一個營的兵力，「所以除非確定海底下沒有潛艦，沒有人會送兩棲攻擊艦進入台灣海峽。」

除了美國魚雷，分析師指出，台灣潛艦預計也將搭載其他美國、日本先進技術。

針對台灣是否有能力打造自己的潛艦，舒斯特指出，台灣需要在短時間內大量學習，坦言可能要到2030年之後才能讓8艘潛艦投入運作。

不過就算潛艦國造計畫失敗或遞延，英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）指出，台灣仍有其他重要防禦能力能夠對抗解放軍，他分析台灣有各種反潛飛彈、水雷、微型潛艇等，這些武器能夠對解放軍跨越台灣海峽的旅程造成很大的風險，並且在解放軍登陸前稀釋解放軍部隊，「從本質上來看，潛艦提供台灣針對解放軍仍相當有限的兩棲船隻部隊的另一種攻擊手段。」

不過分析師也指出，長久下來，北京在軍事上仍佔上風，當陷入衝突時，北京能出動數十艘潛艇、水面艦艇、地面發射飛彈、以及戰機等。美國國防部先前預估，在可預見的未來，解放軍潛艦部隊的數量將可達到65至70艘。

除了潛艦數量，分析師指出，國際政治與領導人性格未來也將影響台海軍事風險。美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）資深國防研究員希斯（Timothy Heath）分析，台灣決心打造潛艦、投資自己的防禦力，當北京侵略時，將能讓美國官員更容易在政治上為協防台灣護航，因為台灣正在竭盡所能自我防禦；相反地，如果台灣無法證明自己正在改善防禦能力，將讓美國官員難以在政治上合理化干預台海衝突的做法。

希斯指出，美軍最終仍必須介入，如果美軍沒有介入，解放軍很有可能仍會找到方法壓制大部分或全部的潛艦。

此外，大陸國家主席習近平的性格也是影響台海陷入衝突的因素之一，舒斯特指出，習近平的性格比較謹慎、小心、精明，要讓他感受到威懾，通常是讓他感受到攻擊的代價大於所能夠承受的代價，舒斯特指出，台灣打造潛艦增強了未來20年這種狀況延續的可能性。

(中時新聞網)