長期關注萊劑肉品問題的醫師蘇偉碩日前由高雄市三民二分局長黃文哲親自出馬致電要求他25日到案說明。黃文哲說，蘇事後得知警方是遵照上級指示做事，感覺對警方的誤會已釋懷。不過今天上午黃文哲突然接到檢察官指示，預定25日的約談取消，未來後續作為等檢方通知。黃文哲表示，目前都依檢方指示行事。

醫師蘇偉碩因關注萊豬、萊牛的發言，遭衛福部告發違反《食安法》，警方旋即出手要求到案說明，由於警方要求蘇偉碩到案說明的時間，是選在12月25日耶誕節晚間10點，時間頗為微妙。對此，蘇偉碩說，當天除了是耶誕節，也是行憲紀念日，非常有歷史意義，他一定準時赴約，除了會提供警方要的資料外，也做足準備，要在行憲紀念日當天，好好與警方談論講學自由、言論自由等議題。

黃文哲表示，他確實有聯絡蘇偉碩，想親自跟他打招呼，因為目前已報請檢方指揮偵辦，要向蘇說明細節；但對方向他表達大家都辛苦好一陣子了，希望下周一再連絡。原先通知蘇偉碩25日晚間到三民二分局報到，但今日一早接到檢察官指示，25日的約談取消，但還未接獲通知要改成哪一天，目前都依上層命令行事。蘇接到電話中僅說「好，我知道了」，即掛電話。

(中時新聞網)