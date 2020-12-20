明天就是冬至，民眾吃湯圓之餘也要注意熱量攝取，以免冬至過後肥胖跟著報到！營養師提醒國人，吃湯圓應當作正餐，且有包餡的湯圓以攝取2顆為佳，小湯圓則建議以20顆為限，煮食時也應搭配其他蔬菜，才能吃得均衡又健康。

台安醫院營養師劉怡里表示，有包內餡的湯圓每4顆熱量約等於1碗飯（280大卡），小湯圓則是每20顆約為半碗飯的熱量，因此一般會建議有意減重的民眾，吃湯圓時以小湯圓為主。

劉怡里解釋，有包內餡的湯圓除熱量高之外，大多還會以花生做為湯頭基底，由於花生本身就有豐富油脂，若再加上砂糖，熱量就會更高，因此有高血脂的病人需特別注意，建議民眾煮食時以清水為基底，或可用鮮奶、紅茶為基底為佳。

另外，糖尿病患也不宜攝取太多甜湯圓，劉怡里建議，若是應景需求可改用鹹湯圓，且鹹湯圓內還可添加青菜、肉絲等其他佐料，營養上也比較加分，但要年長者、腸胃不好或有腸絞痛病史者，食用湯圓時都應咀嚼久一點，同一餐也不要吃太多。

有些民眾也喜愛在湯圓中加酒釀，劉怡里說，4湯匙的酒釀約等於半碗飯，民眾煮食時也應多加注意，因此計算湯圓總熱量時也應一併納入，才能精準控制熱量攝取。

(中時 )