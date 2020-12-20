民進黨政府力推萊豬，相關行政命令將在這個禮拜四、24日到立院闖關，不僅僅是行政部門，就連最應該為台灣人民健康把關的衛福部長陳時中也不停護航萊豬。台灣大學兼任教授魏國彥表示，歷史上多的是像如今政府一樣，剛愎自用強硬推廣錯誤觀念、使用錯誤技術的例子，而陳時中若再不趁早懸崖勒馬，終有一日會自食惡果。

魏國彥投書中時新聞網表示，1633年義大利天文學家伽利略主張「地球繞日」時，遭到當時的衛教人士批評「反對教皇，宣傳異端」，因此遭告上宗教裁決所，大主教前來移監提審，伽利略仍堅持自己的觀點，最終被關進牢裡，不見天日。魏國彥表示，他從沒想過如今還能見到相同的場景。

時間切換到2020年，蘇偉碩醫師接獲警方通知，要他到警局澄清「含萊克多巴胺豬肉對人體有害」的「不實言論」，蘇醫師毫無畏懼回應：「萊劑就是有毒啊！」有伽利略的口吻與氣魄！

魏國彥再指出，日前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑一行到台中市府拜會，盧秀燕市長在媒體注視下說台中有豬肉瘦肉精零檢出的自治條例，酈處長當場表情難堪，隨即取消雙方原訂午宴，AIT並發表聲明：「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮」。酈處長摸頭失敗，碰了一鼻子灰，行政院長蘇貞昌聞訊動怒，說盧秀燕破壞台美關係。這情況和300多年前的伽利略事件對照，美國在台代表儼如教皇，蘇院長像大主教，全然不可忤逆。

理未易明，善未易查，為了科學真偽而鬧上法庭的往例史不絕書。魏國彥提到，究竟法庭能不能裁決真理呢？當年伽利略被判終身監禁，一直到300多年後的1997年才由教宗若望保祿二世承認錯誤，為伽利略平反。

如今政府強調萊豬對人體無害，但這是真的嗎？魏國彥再以矽膠隆乳為例，1960年代矽膠隆乳技術問世，出品矽膠的公司與醫界研究都聲稱隆乳對人體無害，但仍有不少隆乳隆出問題的婦女告上法庭，1992年美國食品藥物管理署（FDA）宣布禁用矽膠隆乳，引發美國史上最大規模、遷延最久的侵權訴訟官司。1998年生產矽膠產品的道寧公司終於同意賠償受害人，賠償總金額32億美元。

儘管該公司已經賠了款，但其仍不認為有科學證明說矽膠有害人體，只承認在過程中沒有清楚告知消費者相關風險，基於道義責任，也為了擺脫如雪球般越滾越大的訴訟困擾，因而賠錢了事。

那麼魏國彥想問我們的政府、陳時中，以及現下認為萊劑美豬無害的美國官員們，「你們準備好32億美元了嗎？」

(中時新聞網)