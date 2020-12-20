鳳鳴簡易站今舉辦動土典禮，立委蘇巧慧、交通部次長王國材、政務委員吳澤成與地方民代共襄盛舉。（許哲瑗攝）

眾人祈福工程順利。（許哲瑗攝）

鐵道局簡報說明工程內容。（許哲瑗攝）

鶯歌鳳鳴火車站因被劃入桃園鐵路高架化計畫內，延宕10多年無下文，行政院去年定案先在鳳鳴預定地附近打造鳳鳴簡易臨時站，6.1億經費全由中央負擔，20日舉辦開工動土典禮，力拚2024年完工通車，等到鳳鳴永久站啟用後臨時站便會拆除。

鶯歌火車站距離桃園火車站長達8.2公里，中央2003年規畫興設鳳鳴火車站，2009年劃入桃園鐵路高架化計畫內，不料桃園高架計畫改為地下化，連帶影響鳳鳴站無法動工，10年來計畫延宕沒下文，直到行政院去年核定6.1億元經費，先打造鳳鳴臨時簡易站、再興建永久站，鳳鳴火車站計畫才重新起頭。

鳳鳴簡易站今舉辦動土典禮，立委蘇巧慧、交通部次長王國材、政務委員吳澤成與地方民代共襄盛舉；王國材致詞說，原先台北地區規畫4個通勤站，分別是基隆三坑、百福及台北的汐科、鳳鳴，如今只剩鳳鳴站尚未完工，去年在立委蘇巧慧爭取下，各部會多次到當地會勘，了解地方對鳳鳴站的需求很高，因此現在先建設簡易站，待未來永久站完工後，簡易站拆除後能作為停車場等用途。

吳澤成則說，鶯歌到桃園8.1長達公里，中間一個站都沒有，終於在今天正式動土，政府要兌現承諾，以前沒做好、不夠便利的，現在要通通把他做好，他也要跟蘇巧慧報告，「委員交代了，我都做好了！」

鐵道局說明，鳳鳴簡易車站為地面1層鋼架構車站，月台型式為兩岸壁式月台，採雙向單軌運行，設置2處出入口、2座電梯及2座樓梯上下月台，並以無人簡易站設電子票證。

鐵道局表示，鳳鳴簡易站今年11月由清石營造公司得標，12月開始施工、2021年起陸續發包機電系統工程，預計2024年完工通車，後續會和新北市政府針對環境、用地、交通管制等議題溝通合作。

蘇巧慧表示，鳳鳴距離鶯歌站、桃園站至少10多公里，民眾都必須要搭乘公車再轉乘，下雨時路途更遠，如今順利催生出簡易站，新北市也承諾協助周邊交通管制，期盼2024完工通車。

(中時 )