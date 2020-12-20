台中市北區一中商圈附近，19日發生行人闖紅燈交通意外，1名女子違規闖道，走在斑馬線沒有注意直行機車，男騎士閃避當場摔車翻滾好幾圈，女子沒事但受驚嚇，無論號誌標示都必須禮讓行人，雖然路人違規在先，但騎士仍有肇責，警方將進一步釐清肇事原因。

民眾提供行車紀錄器，PO上臉書社團，畫面上1名白衣女子從育才北街過馬路往台中科大大門行走，當時女子一個箭步穿越馬路，壓根沒注意，綠燈亮左方來車，1輛機車往育才北路方向疾駛而過，「砰！」1聲男騎士當場自摔。

白衣女子嚇到趕緊退回路旁，男機車騎士翻滾、狼狽跌坐在地，引發網友在該臉書社團留言說，「這行人有夠3寶，沒在注意路況，早晚被收掉」，也有網友認為，「機車問題較大，是鬼遮眼嗎？看綠燈就衝，沒看到行人？」。

台中市警第二分局交通分隊小隊長李建民指出，根據民眾行車紀錄器影像初判，行人與機車未發生碰撞，但行人因違反交通號誌，疑造成騎士自摔，該起交通事故未接獲民眾報案，行人違反號誌部分可能處300元罰鍰；機車未禮讓行人則可處1200元至3600元罰鍰，呼籲用路人注意路況，確保人車安全。

(中時 )