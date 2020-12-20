被譽為台版「巴黎塞納河」的台南河樂廣場，自6日點亮「純白耶誕樹」後，台南市政府觀旅局也於19日推出「Ho趣啦！聖誕市集」活動，連續2個周末（19、20、26、27日）下午3時至晚上8時登場。現場集結超過40間的美食小吃、聖誕選物攤位及胖卡餐車市集，還有互動體驗以及藝文團體表演，民眾千萬不可錯過。
南市府觀旅局指出，19、20日市集參與品牌包含台南觀光工廠「黑橋牌香腸」、老字號藺草蓆工廠「藺草工坊」、源自台南百年布莊的「錦源興」、台灣老牌香水「明星花露水」等；26、27日則有台南觀光工廠「奇美食品幸福工廠」、「Lovis巷弄手工雪糕舖」、古早味傳統台式糕餅「吃月的人」、日系昭和風點心專賣「吃貨製造所」等富有台南特色的耶誕小食。
此外，20日還有椪餅彩繪體驗、26至27日則有台南知名店家鳥麵包提供的可愛薑餅人手作活動，民眾不容錯過。此外，活動期間也會安排藝文表演，包含教會團體帶來精彩歌舞戲劇表演、創作型網紅言奕及陳華共組團體「我們our channel」、來自南美洲玻利維亞的「安地斯樂團」等輪番上陣，精彩可期。
(中時 )
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