江啟臣見目前暫以鐵皮屋搭建成新城鄉臨時黨部，感謝新城鄉黨部主任委員郭彩寶（右），出錢出力把基層最需要的服務處重建。（羅亦晽攝）

針對暫以鐵皮屋搭建的黨部，江表示「國民黨的DNA即為每次面對挑戰，都有辦法突破及克服」，向志工喊話打氣。（羅亦晽攝）

面對立法院25日將針對萊豬進口的行政命令案進行表決，江啓臣呼籲立法委員「應對人民負責、歷史負責」。（羅亦晽攝）

國民黨主席江啟臣今到花蓮歡慶國民黨126周年黨慶，首站先至新城鄉黨部慰勞志工，聽聞黨部因遭收回，導致僅能先以較陽春的鐵皮屋當作服務處，江啟臣向黨部志工打氣喊話，黨部豪華度與舒適度不是重點，「接地氣」才是最首要的事情，同時強調，國民黨現在最需要做的，就是和人民站在一起，傾聽民意，扮演好在野黨監督政府角色。

江啟臣見目前暫以鐵皮屋搭建成新城鄉臨時黨部，外觀雖些微寒酸淒涼，他仍感謝新城鄉黨部主任委員郭彩寶，不為困難，仍出錢出力把基層最需要的服務處重建；他也不斷地向志工加油打氣，國民黨的DNA即為「每次面對挑戰，都有辦法突破及克服」，創黨以來有起有落，歷經許多挫折與挑戰，但堅持的理念及理想，迄今仍始終堅持，盼大家能繼續替國民黨加油打氣。

媒體提問，前總統馬英九曾說過政府虧欠花蓮人，江啟臣認為政府資源有限，必須以最適合的平衡減少城鄉差距，而「做多少民眾自有感受，應該問民眾才是最準的」，他肯定國民黨14位地方首長的努力，他強調，地方發展的經費及政策必須由中央支持才能執行，不能只靠地方政府，盼中央能體諒地方需求，均衡照顧每個縣市。

此外，長期關注「萊豬萊牛」議題的醫師蘇偉碩，近期卻遭到蔡政府盯上，衛福部以散播假消息名義對他「查水表」，引發反彈，江啓臣表示，重點不是蘇醫師說什麼，而是擁有權力的蔡政府對人民做了什麼，他痛批民進黨迄今仍不清楚民眾為何如此反對政府用司法方式沒收人民言論自由，「今天被法辦的不是蘇醫師，而是人民的民主與言論自由」。

面對立法院25日將針對萊豬進口的行政命令案進行表決，江啓臣強調食安議題不是政策問題，目前民意已高達7成反對進口，基於不願看到人民健康被當作籌碼交換，痛心地呼籲立法委員，投下神聖的一票前必須思考清楚，「應對人民負責、歷史負責」。

(中時 )