蘆竹旭富製藥廠驚傳爆炸。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹旭富製藥廠驚傳爆炸。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹旭富製藥廠驚傳爆炸。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，震耳欲聾的聲響嚇壞附近住戶，現場火舌不斷竄出、濃煙直衝天際，警消到場已全面陷入火海，緊急加派人力前往馳援，其中有2名員工遭波及，1名移工首當其衝，全身90％三度燙傷緊急送往林口長庚醫院急救，意識清楚但狀況不樂觀，另外40歲的徐姓員工則

右手掌一度燙傷，面積約1％，也緊急送醫。

畫面曝光 旭富製藥廠爆炸大火1命危 蔡英文4月曾到訪

上市公司旭富製藥科技公司位於桃園蘆竹，因生產羥氯奎寧原料藥，有助治療新冠肺炎，今年4月蔡英文總統還曾到旭富製藥參訪，業者還當場允諾捐1公噸原料藥給國家對抗疫情，孰料20日竟驚傳爆炸。

【現場直播】桃機旁藥廠驚傳爆炸 現場最新畫面

桃園市消防局20日12點14分接獲報案，稱海湖工業區發生爆炸，因起火點位在旭富製藥後方廠房，一度誤傳是塑膠工廠，消防員到場才發現是旭富製藥，且5層樓高的廠房已全面陷入火海，火舌不斷竄出，黑煙更是直衝天際，緊急加派28輛消防車和76名打火弟兄到場救火，第三大隊長殷明坤也在第一時間趕抵現場坐鎮指揮。

因現場堆放大量化學製品如甲醇、甲苯、金屬鈉等，更不乏禁水性物質跟高揮發性溶劑，流到哪、火就燒到哪，增添救援難度，尤其爆炸的廠房外就有5層樓高的儲槽，消防員不敢大意，除加強戒備，也緊急在外圍控制火勢，力阻大火持續延燒，從現場一片狼藉，連外頭包覆鐵架的化工桶都被炸飛，可見威力驚人，起火點研判在3樓。

警消也深入火場，緊急救出2名員工，其中30歲的移工全身90％三度燙傷，急送林口長庚急救，另有40歲徐姓員工，右手掌一度燙傷，燙傷面積約1％，也送長庚急救中。

(中時 )