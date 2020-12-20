立委費鴻泰穿著大會的背心編號「14381」，一直努力向前邁進的跑步。(立委費鴻泰提供)

2020台北城市馬拉松20日清晨6點30分開跑開跑，吸引國內外2萬8000名選手參賽，雖然起跑時天空飄著細雨，但氣溫約12度左右，相當適合路跑，立委費鴻泰今年也再度參加半馬比賽，最後以2小時12分完成21公里距離，成績較去年更進步。

費鴻泰表示，今天早上5點半起床，整備好就出門去參加『2020台北城市馬拉松』。在這防疫期間，今年這場賽事可稱為全世界大規模城市馬拉松，非常感謝防疫人員、參賽者與主協辦單位的努力，讓台灣有這樣的防疫運動成果，大家應該為這些功臣『按讚』。

今天清晨下著毛毛雨且溫度低又濕冷，氣溫大約攝氏12度左右。費鴻泰穿著大會的背心編號「14381」，一直努力向前邁進的跑步，他說，和大家一起參加馬拉松，加上沿途路旁加油者的熱情，也沒有感覺冷。最後費鴻泰半馬21公里，跑出2小時12分鐘41秒完成賽程，比去年的成績(2小時15分完賽)， 稍稍進步了一點點，感覺很好。

費鴻泰透露，為增強體力與耐力，自己設定每週至少跑50公里目標。為每周都要達成周目標，必須隨時找出時間來跑步，每次跑15公里至25公里。秉持『按部就班、用心做事、持之以恆』，以最佳狀態來做好專業問政和服務選民。

(中時 )