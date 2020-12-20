苗栗縣第1屆縣長杯手語比賽，請來聾劇團表演。（謝明俊攝）

苗栗縣第1屆縣長杯手語比賽，請來身心障礙朋友表演韓國歌舞。（謝明俊攝）

國內愈來愈重視聽語障礙朋友知的權益，許多新聞場合都安排有手語翻釋，苗栗縣政府為了加強縣民重視手語，特別舉辦第1屆縣長杯手語比賽，20日在後龍客家圓樓登場，比賽項目包括了歌曲表演、說故事及演講等，苗栗縣長徐耀昌出席開幕式，並當場示範大家好的手語，鼓勵大家一起來學手語。

許多聽語障礙朋友因聽覺或是話語障礙，無法與一般人溝通，造成不少誤解與隔閡，在重視聽語障礙朋友權益的現在，許多政府舉辦的重大新聞發布場合，甚至是重要選舉政見或是辯論會上，都會準備手語翻譯，將訊息準確地傳達給聽語障礙人士。

苗栗縣政府社會處為重視聽語障礙者權益，讓更多民眾了解手語所代表的意義，增進與聽語障礙朋友間的溝通，推廣手語的應用範圍，舉辦了第1屆縣長杯手語比賽。透過手語說故事、講笑話、手語演講及手語歌比賽，讓民眾更深入了解手語。

社會處由於是第一次舉辦這類活動，所以特別協請苗栗聲暉協進會協助編排活 動內容，並請來聾劇團表演手語劇，讓民眾實地了解手語的應用，主辦單位並在現場安排手語老師做全程的手語譯工作，並準備了大型顯示幕，由專人將活動進行中的所有對話、發言，全部即時輸入電腦，展示在顯示幕上，讓到場的聽語障礙朋友更清楚的掌握活動進度及內容。

苗栗縣長徐耀昌與苗栗縣議會副議長李文斌、縣議員余文忠、林寶珠等人，共同到場表達重視聽語障礙朋友權益，希望讓身心障礙者都能享有「公平參與」、「機會平等」、「權益保障」，讓聽語障礙者能有溝通無障礙的環境。

苗栗縣第1屆手語比賽，聾劇團表演

(中時 )