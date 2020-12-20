林艾璇（大元）近期忙著宣傳寫真集《數到3之後》，還將推出同名單曲，趁著趕通告空檔與最新款PEUGEOT 2008 GT小型跨界休旅車合拍。她透露自己最愛小車，今年生日最大的驚喜就是媽媽送她一台雙座迷你小車Smart，個性開朗直率的她說，這車長不到3公尺，萬一不小心開進單行道，她 只要一個Move就能迴轉離開。

大元笑說以前開車機會較，沒辦法維持開車的熟悉度，因此常會忘東忘西，她記得有次手煞車只放了一半就開車上路，結果警示燈號讓她嚇了一大跳；還有次在加油站忘了熄火，一時情急還踩了油門，這次是嚇到的是加油站工謮生。她最近常開著生日禮物Smart出門，而且越開越順手，她已做好一步步改裝計畫，讓Smart變得更酷。

這次與大元合拍的PEUGEOT 2008 GT是市場相當有特色的跨界小休旅，外觀採取家族識別造車語彙，刻意雕琢的車頭線條，大型水箱罩格柵上鑲崁有PEUGEOT立體金屬獅徽，獅王獠牙造型的日間行車燈與獅爪印象的頭燈組，勾勒出獅王形象，另項獨門配備更是吸睛，是品牌全球首創裸視3D技術的QUARTZ 3D立體投影式抬頭顯示儀表板，讓大元相當驚豔。

一般抬頭顯示的投影影像多投射在擋風玻璃上，或是採取隱藏式設計，待啟動時才會從儀表控台內升起；PEUGEOT在2012年改採縮小方向盤盤徑、提高儀表位置，讓駕駛人讀取資訊不再需要穿過方向盤的縫隙，這項設計稱為懸浮式抬頭顯示儀表，當時已突破業界對投影顯示的定義，而今年被PEUGEOT 2008列為標配的QUARTZ 3D立體投影式抬頭顯示儀表板更是一大創新。

這套儀表特殊之處是將投影位置移到原本儀表上方，透過中間一層斜面反光板，讓儀表資訊產生雙層的立體視覺，例如在使用ACC功能時，前車圖案是在原本儀表上，而本車圖像則投射在反光板上，看起來真有前後車的距離感；另在儀表顯示模式下，車速、轉速的資訊是浮在上方，底層則會顯示其他如道路速限、定速巡航等資訊，讓人有種駕馭未來汽車的科幻感。

大元最近得到媽媽送的生日禮物，好心情寫在臉上。（石智中攝）

大元認為小車在都市裡好開好停，穿Boss大衣搭APMmonaco飾品。（石智中攝）

PEUGEOT 2008搭載全球首創裸視3D技術的QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀表板。（陳大任攝）

(中時 )