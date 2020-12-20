台中市農業局再推出農藥殘留質譜快篩技術。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農業局為保障消費者健康，12月再推出農藥殘留質譜快篩技術，於台中果菜批發市場設置農藥殘留質譜快篩儀器，預計明年正式上路，未來也規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全力把關食品安全。

農業局長蔡精強日前率隊前往台中果菜批發市場，查驗新設完成的農藥殘留質譜快篩儀器，現場並頒獎鼓勵10名「產銷履歷推廣計劃」績優承銷人，頒發5000元至1萬5000元不等的獎金。

農業局指出，農藥殘留質譜快篩技術為行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發，是目前國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗，檢驗不合格產品除現場銷毀外，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，也提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

農業局表示，質譜快篩自12月起上線運作測試3個月、試辦6個月，測試、試辦完成後預計明年正式上路。未來也規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全面守護市民健康與安全。

(中時 )