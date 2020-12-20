國民黨台北市議員羅智強近來成「藍營反萊豬進口急先鋒」。為針對下周立院即將進行的開放萊豬9項行政命令表決，決定每天挑一位萊豬立委臉書留言反對。今日被點名的民進黨立委蔡適應表示，擔任立院衛環委員會召委的國民黨立委蔣萬安裁示不表決送院會，羅如果在意，請向蔣萬安抗議。

羅智強近期發起活動，表示將每天至一個萊豬立委臉書留言「懸崖勒豬、別護萊豬」的反對口號，而今天則是挑上選區在台灣頭的基隆立委蔡適應。

蔡適應回應，2012年馬政府首先開放含有萊克多巴胺的農產品，發起活動的前總統馬英九前幕僚羅智強應該很清楚。如今國民黨在野，政府繼續要推進台美貿易，怎麼羅智強今天站出來反美，當年馬總統還說以積極態度加速解決美牛問題，俾利雙邊貿易談判協商。

蔡適應表示，若羅智強這樣在乎萊克多巴胺，以他在馬總統身邊的地位，當年若要力阻，打幾通電話給當年的國民黨立委，還不用去臉書出征，萊克多巴胺肉品根本就不會進口。

蔡適應指出，羅智強積極在爭取國民黨的台北市長提名，但苦於聲量遠不及蔣萬安的萬分之一，所以急於在這個議題上搶聲量，也不顧當年馬總統要積極推動台美貿易的主張，要搶當反美大將，要提醒羅智強，為了自己要爭取他黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，不是一個從政者該有的行為。

蔡適應說，對於豬肉，絕對支持台灣自產的豬肉，這是多數國人的共識，肉品貿易的議題，歡迎在理性，科學的基礎上討論。

(中時 )