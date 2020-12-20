國民黨台北市議員羅智強號召網友灌爆挺萊豬立委臉書，表達反對之意，第一個點名綠委蔡適應。對此，蔡適應反批羅智強是為台北市長初選作準備，羅智強也回嗆，蔡適應想選基隆市長才人盡皆知。

被點名的蔡適應認為，羅智強積極在爭取國民黨的台北市長提名，但因聲量遠不及同黨立委蔣萬安的萬分之一，所以急於在這個議題上搶聲量。

對此，羅智強也在臉書表示，他要提醒蔡適應不要背叛基隆市民的健康、護航萊豬，蔡適應和吳思瑤的反應一模一樣，說他是要選台北市長，但他是光明正大要選台北市長，這犯法嗎？選台北市長就不可以反萊豬？

羅智強直言，「因為我要選台北市長」，所以更要守護台北市民的食安反對萊豬，而蔡適應想選基隆市長人盡皆知，卻背叛基隆市民的健康護航萊豬，這才是讓人傻眼的事，有這種萊豬立委，也真是人間至寶。

羅智強近來成「藍營反萊豬進口急先鋒」，針對下周立院即將進行的開放萊豬9項行政命令表決，決定每天挑一位萊豬立委臉書留言反對。

(中時新聞網)