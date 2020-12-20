新北市新莊區公所結合水利局、宏匯廣場，自19日起連續3個周末假期舉辦耶誕活動，邀請知名表演團體及社團演出，總經費58萬，昨開幕儀式，但台上來賓竟比觀眾還多，現場氣氛一片尷尬，議員批評，這不是新莊區公所第一次出包，希望妥善檢討，別再浪費公帑。

新北市水利局12月邀新莊區公所、宏匯攜手合作，一起營造中港河廊耶誕氛圍，宏匯隨後也在5日舉行耶誕繽紛樂活動，都吸引不少民眾前往參加。

由新莊區公所接手的「2020LOVE匯新莊」耶誕跨年SHOW系列活動，以LOVE匯童聚周、青春周、夢想周為主題，本周的「童聚周」邀請雜技藝人、盛保羅魔幻劇團及公益團體「玩風樂團」和YOYO家族草莓姐姐。

第2周「青春周」由新莊區6所國、高中和國小社團進行演出；第3周則是新莊高中、輔大、台藝大、玩風樂團及歐陽慧珍舞蹈團演出，活動經費58萬。

未料活動叫好不叫座，昨開幕儀式及活動演出，民眾興趣缺缺，出席人數少得可憐，甚至還有台上來賓比台下民眾還多的尷尬場面。

新莊區公所表示，系列活動編列58萬預算，事前已用網路宣傳，另也請里長幫忙協助，但由於天氣陰冷，到場觀眾不如預期，下周天氣放晴，人潮應會增加。

(中時新聞網)