台中市一中商圈昨（19）日發生一起交通事故，一名機車騎士準備綠燈直行時，見前方斑馬線有行人未減速，而該行人在路中間疑似不知如何閃避，竟上演「跳恰恰」前後走動，騎士最後閃避後仍自摔倒地。警方表示，依影片判斷，行人違規闖斑馬線可罰300元，但騎士機車未禮讓行人可處1200元至3600元。

路人斑馬線上「跳恰恰」躲閃害機車自摔 警曝罰款數目網傻眼。(翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

一名網友昨日在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」發布一則影片，影片中一名白色上衣的婦人疑似因違規擅闖斑馬線，她眼見一輛機車朝她行駛，因不知如何閃避，她竟在斑馬線上來回前後走動，先往後退了2步、又往前踏了1步，接著她突然側身，讓機車從她身邊行駛後自摔倒地。

行人在路中間疑似不知如何閃避，竟上演「跳恰恰」前後走動，騎士最後閃避不及自摔。（圖／翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

影片中，騎車的駕駛眼見前方斑馬線有路人，仍沒有減速，疑似自認為可以即時閃避，沒想到仍導致自摔。影片公開後，到底是機車騎士還是行人肇事責任較大，網友爭論不休，一派網友認為該機車即便見綠燈行駛，仍是要注意前方路況，也要先禮讓班馬路上的民眾，該機車當下沒有減速，一派網友認為，行人已經走過去斑馬線，又突然倒退，也不該紅燈後還擅闖斑馬線。

據《ETtoday》報導，警方指出，該起事故未接獲報案，根據影像初判，行人違反號誌事實較為明確，此部分可處300元罰鍰；機車未禮讓行人則可處1200元至3600元罰鍰，呼籲用路人行車須注意路況，以免發生意外。

(中時新聞網)