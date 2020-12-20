慶祝松山區100年，松山車站舉辦「松山100再出發」快閃活動。(立委費鴻泰提供)

慶祝松山區100年，松山車站舉辦「松山100再出發」快閃活動，立委費鴻泰和蔣萬安都是松山區的立法委員，昨和區長薛秋火以及在場鄉親朋友們一起合唱「朋友」、「再出發」。

現場民眾很熱情，昨天上午從上午九時起至十一時半，共舉辦6場快閃活動，從松山區公所開始第一場、松山國小、捷運松山站B2、台鐵松山火車站售票處旁廣場、松山車站商場ㄧ樓、慈祐宮前廣場。

各場快閃活動場面熱鬧非凡，包括路人圍觀者，約近千人參加。

(中時 )