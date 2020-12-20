立委費鴻泰、蔣萬安快閃慶祝松山區100年 14:502020/12/20 中時 蔡偉祺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委費鴻泰和蔣萬安參加「松山100再出發」快閃活動。(立委費鴻泰提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慶祝松山區100年，松山車站舉辦「松山100再出發」快閃活動。(立委費鴻泰提供) 慶祝松山區100年，松山車站舉辦「松山100再出發」快閃活動，立委費鴻泰和蔣萬安都是松山區的立法委員，昨和區長薛秋火以及在場鄉親朋友們一起合唱「朋友」、「再出發」。 現場民眾很熱情，昨天上午從上午九時起至十一時半，共舉辦6場快閃活動，從松山區公所開始第一場、松山國小、捷運松山站B2、台鐵松山火車站售票處旁廣場、松山車站商場ㄧ樓、慈祐宮前廣場。 各場快閃活動場面熱鬧非凡，包括路人圍觀者，約近千人參加。 3寶行人違反號誌 騎士閃不及犁田 國民黨擬提前提名蔣萬安參選北市 連勝文有意見 (中時 ) #松山區 #100 #快閃活動 #立委 #松山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南迴鐵路電氣化 蔡英文：讓更多國內外旅客來東台灣 17:492020/12/20 政治 中鴻鋼鐵總經理吳冠青 樂於與地方、員工博感情 04:102020/12/20 專題周報 立委費鴻泰台北馬半馬212完賽 打破去年紀錄 14:182020/12/20 政治 遭譏想選台北市長 羅智強反嗆蔡適應：想選基隆市長人盡皆知 14:552020/12/20 政治 全家7人用1台暖爐 妹妹喜獲贈新電暖爐能溫暖媽媽的腳 13:002020/12/20 生活 觀光發展基金 5年狂舉債151億 04:102020/12/20 焦點要聞 南迴鐵路電氣化 總統推私房景點 13:012020/12/20 寶島 作帳行情登場 達人挑強勢股 04:102020/12/20 產業特刊 檸檬車請命1╱買到漏水車還被笑 TOYOTA受害車主驚爆致命關鍵 10:362020/12/20 社會 羅智強發起反萊豬一日一留言 綠委回擊：抗議請找蔣萬安 14:332020/12/20 政治 南迴鐵路電氣化首航 未來打造環島6小時生活圈 13:392020/12/20 寶島 政治熱門新聞 陳時中準備好32億賠款了嗎？學者預言強推萊豬下場 - 政治 萊豬這一仗 前綠委一番話飆民進黨 沈富雄：你完蛋了 - 政治 六都市長最新「民調」第一名曝光 網友爆原因 - 政治 大陸航母遼寧艦今通過台海 嚴德發黃曙光夜奔橫山指揮所坐鎮 - 政治 蘇醫師邀反萊豬證人 最新民調讓蔡總統出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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