娛樂8點半》俗話說「水人沒水命」（台語）」，這用來形容韓國小姐出身的韓成珠，一點也不為過，她因為遇人不淑，遭前男友曝光性愛影片，導致形象重挫，名譽、事業全毀，最後消失幕前。

韓成珠畢業於高麗大學政治外交系，1994年在韓國小姐選拔中，當選首爾市第一名，之後進入SBS電視台擔任主播，因為亮麗外型受到青睞，主持不少知名節目，也出過書，1999年6月與某財團小開結婚，但婚姻只維持10個月就結束。

2000年她向SBS提出辭呈，雖然離職原因沒有證實，但外界普遍認為，她是因為離婚造成形象不佳而去職，之後銷聲匿跡將近8年的時間，才重新以主持人身份出現在螢光幕前。

韓成珠外型亮眼、身材火辣。(圖／翻攝自韓網)

形象性感活潑的韓成珠，面容姣好、身材火辣，經常在節目中穿著清涼服裝，2009年更以美女主持人形象推出個人寫真集，人氣扶搖直上，未料2011年遭前男友爆料曾整形、隆乳，還指她曾被「多人」包養，最老的一個年紀比她大20多歲。

更重挫她形象的是，網路流傳一段無碼性愛影片，內容淫亂不堪入目，而女主角激似韓成珠，疑似是前男友散布出去的，據悉，前男友不滿分手，放話威脅她，要曝光兩人同居、還有她曾整容的事，沒想到韓成珠教唆自己哥哥撂人痛毆前男友，他被施暴及非法監禁8個多小時，一氣之下找友人將性愛影片PO在部落格，企圖讓她身敗名裂。

前男友更加碼爆料她幕前假裝清純、有愛心，但私下曾經援交，表示之前就看穿女方虛偽、說謊成性，決定與她分手，卻成了韓家人及疑似黑社會成員打他的理由，不過韓成珠否認前男友指控，並透過律師要求移除影片，指他逼婚不成而捏造事實，對前男友提出毀損名譽的告訴，

韓成珠現成為園藝治療專家。(圖／翻攝自韓網)

而前男友則針對涉嫌非法拘禁、暴力毆打控告韓成珠，並要求5億韓元賠償，雖然最後因為缺乏有力證據遭駁回，不過平時熱心公益、形象良好的韓成珠，因為不雅影片風波，導致事業受影響，之後她再次消失幕前，去年有韓媒報導她的近況，搖身一變成為園藝治療專家，目前在首爾大學醫院總院神經科任研究員。

(中時新聞網)