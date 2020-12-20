新住民姊妹搭起屬於自己家庭的薑餅小屋。（圖：移民署提供）

移民署台北市服務站舉辦新住民家庭教育活動，20日邀請多組家庭共同製作「薑餅屋」，提前歡慶耶誕節，其中有剛到台灣的新住民夫妻，2同製作薑餅小屋，一起扶著薑餅幫忙塗上糖霜黏合，象徵自己家庭的小屋。

來自山東的新住民表示，父妻在夜市經營麵粉煎，但第一次製作，如果糖霜不濃稠，小屋就會蓋不起來，所以需要多一點糖，薑餅屋才會牢靠，他們說，經營家庭也是一樣，多一點「甜蜜」地基就會更牢固。

移民署邀請大陸新住民謝紹天分享兩岸教育環境差異，他說在大陸學習環境比較緊湊，在台灣比較自由，以他自身經驗表示，學習態度是關鍵，多利用課後才藝課程，充實多元發展的自我性向。

服務站主任蘇慧雯表示，移民署提供多元培力計畫，「第七屆新住民及其子女築夢計畫」新住民及其子女可分別參與創業與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組及環境保護與永續發展組等5組，今年年底前都可報名完成夢想。

(中時 )