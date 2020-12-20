苗栗縣每逢冬天東北季風盛行季節，經常帶來大量揚塵，尤其是工地施工期間，台積電竹南大埔廠區目前正在緊鑼密鼓動工中，向來注重環保的台積電特別啟用大型射霧器來抑制揚塵，苗栗縣政府環保局特別商請台積電協助舉辦觀摩會，邀請縣內廠商同來學習有效防制揚塵方法。

竹南大埔地區因地勢較高，並且鄰近海岸，每年到了東北季風盛行時期帶來大量揚塵，尤其大埔及周邊區域擁有多個工業區，如果正臨廠商施工，因整地鏟除地面植被，造成揚塵問題，嚴重影響當地空氣品質，

苗栗縣政府環保局日前執行「中部五縣市空氣品質不良季節聯合稽查」時發現，目前正在施作的台積電大埔新廠區新建工程，特別針對易發生揚塵污染的裸露地表及土方堆置區，採用大型射霧器進行揚塵抑制作業，不僅是苗栗縣首見，且現場實際抑制揚塵效果顯著。

因此，環保局特別邀請縣內大型營建工程及固定逸散源等單位，以台積電廠房新建工程進行示範及分享射霧器使用經驗，讓其它廠商加深了解使用射霧器在揚塵抑制上功效。

環保局長陳華盛指出，由於今年度降雨情況不良，各地水情吃緊，為避免業者以降低灑水來解決水源不足問題，進而影響揚塵抑制作業，因此，環保局希望其它業者改用用水量較傳統水車省，並且噴灑面積較廣的射霧器來抑制揚塵。

環保局表示，射霧器原理是使用高壓泵、微細霧化噴嘴，將水霧化後再利用風機風量和風壓，將霧化後的水霧送到較遠距離，同時能够覆蓋更大面積，水霧與粉塵凝結後沉降，進而達到降塵目的。

(中時 )