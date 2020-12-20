新竹縣首座國際標準競速滑輪溜冰場啟用，縣長楊文科鳴槍起跑。（羅浚濱攝）

新竹縣首座國際標準競速滑輪溜冰場啟用，進行竹北市長盃直排輪比賽。（羅浚濱攝）

新竹縣首座國際標準競速滑輪溜冰場啟用，進行竹北市長盃直排輪比賽，小朋友加足馬力飆速。（羅浚濱攝）

新竹縣首座國際標準競速滑輪溜冰場，由縣長楊文科（中）等人熱鬧剪彩啟用。（羅浚濱攝）

新竹縣首座國際標準的200公尺競速滑輪溜冰場，20日在縣長楊文科、竹北市長何淦銘等地方人士熱鬧剪綵啟用，隨即進行竹北市長盃直排輪比賽，小朋友圍著扮聖誕老公公的楊文科說，「感謝縣長爺爺，給我們最棒的耶誕節禮物！」

楊文科穿上道具溜冰鞋，為竹北市長盃直排輪比賽鳴槍起跑後，指將結合學校校隊、學生社團及滑輪溜冰協會，在這座國際標準的溜冰場辦理溜冰競賽和活動，更會積極爭取全國大型溜冰賽會在竹縣舉辦。

楊文科並說，新竹縣在今年全中運滑輪溜冰項目共獲3金3銀5銅的佳績，這座競速滑輪溜冰場啟用後，選手就不必移地訓練，對提昇竹縣溜運動競技絕對有很大的加分作用。

竹北市長何淦銘感謝縣長楊文科，斥資4千萬元興建國際標準200公尺滑輪溜冰場，讓廣大的竹北大小朋友使用，市公所也搭順風車在這個新場地舉辦竹北市長盃直排輪比賽，可以看出全場大小朋友都非常興喜。

這項比賽由新竹縣直排輪協會承辦，有666位大小選手報名參加競速組、競速休閒組及休閒組，各組分200公尺和400公尺展開競技，小朋友在鳴槍起跑後，都卯足全力飆速，爭取個人最佳成續，並且都說在這個溜冰場能很快加速飆直排輪，實在太棒了！

新竹縣體育場表示，國際標準200公尺滑輪溜冰場啟用後，現階段先提供機關團體借用，詳情可電洽03-6580970，體育場謝小姐。

(中時 )