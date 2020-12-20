1980年海峽兩岸紅十字會在金門會談，簽訂歷史性文件「金門協議」，當年陸方人員登岸的新湖漁港，成為兩岸第1個往來對口。（金門縣府建設處提供）

新湖漁港東防波堤延伸工程完工後，看似具有幾何邏輯排列造型的消波塊與海景相互輝映，意外成為外拍及遊客打卡熱點。（金門縣府建設處提供）

新湖漁港在農委會漁業署的首屆「金鑑漁港」評選中拿下2星獎的榮譽，由金門區漁會總幹事許丕煌（右前）代表赴台領獎。（金門縣府建設處提供）

1980年海峽兩岸紅十字會在金門會談，簽訂歷史性文件「金門協議」，當年陸方人員登岸的新湖漁港，成為兩岸第1個往來對口。這座全島最主要的漁業基地以其豐富的軍事、遊憩色彩，在農委會漁業署的首屆「金鑑漁港」評選中拿下2星獎的榮譽，由金門區漁會總幹事許丕煌代表赴台領獎。

縣府建設局說明，全台現有漁港220座，農委會在「向海致敬」政策下，推動確保海洋永續發展與提升漁港環境品質工作，期待各地漁港成為台灣特有的重點觀光場域。此次由漁業署主辦的第一屆「金鑑漁港」選拔，聘請觀光景觀、漁業管理、環境領域的專家，透過嚴謹且科學的評鑑機制評定高品質漁港，希望推廣成為全民休閒旅遊的好去處。

金門新湖漁港因為早期戰地考量，在提供漁船作業之用外，也有輔助扼守料羅灣的戰略設計，1980年兩岸紅十字會在金門會談，簽訂著名的「金門協議」，陸方人員即是由新湖漁港上岸，舖下兩岸自1949年隔海分治以來，第1座兩岸交流往來的橋梁。

新湖漁港是金門最主要漁業基地外，周遭包含軍方小艇坑道、「高洞」E-092防空營坑道、「新頭」E-090據點軍事碉堡及慈鑾宮、黃金沙灘，均極具戰地歷史意義與遊憩景觀。2016年度新湖漁港東防波堤延伸工程完工後，看似具有幾何邏輯排列造型的消波塊與海景相互輝映，意外成為外拍及遊客打卡熱點。

縣府為迎來更多遊客，2018年爭取前瞻計畫「全國水環境改善計畫-漁業環境營造」進行「新湖及復國墩漁港水環境改善景觀工程」投入經費1億2400萬元，已於2020年6月竣工，成為遊客攝影、賞景、體驗海洋漁業的休憩好地方。

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(中時 )