【愛傳媒左化鵬專欄】由「湯布院」驅車前往「別府」，延著山間崎嶇的小徑，遠眺盡是望之不盡的荒山，山崖下的民居，都籠罩在白色的煙霧中。

不久，我們一家五口，就來到這處位於九州東岸的日本「酆都鬼城」。有八處景點皆以地獄命名。

我不入地獄，誰入地獄。六道輪迴中，有十八層地獄，作惡多端的人，才淪入地獄。成為厲鬼，離樂得苦。我們決定到鬼子住的陰曹地府去瞧瞧。

車子泊靠在古木森森的大樹下，樹旁是「別府地獄組合事務所」，這是當地推展觀光的衙署。

案頭端坐一名中年男子，淺眉低笑，望之不似閻羅王，就之而不見所畏焉。有幾名大漢出出入入，逢人鞠躬哈腰，也不似牛頭馬面。

或許地獄的名稱太過駭人，華人多有忌諱。只見來來往的大多是日本的遊客，和韓國的觀光客。華人避之唯恐不及。

我們就近參觀了「海之地獄」。迎接遊客的是，土耳其藍的池水中，那一株株面目猙獰的大王鬼蓮。過了「奈何橋」，就聽到轟隆轟隆的巨響，和撕心裂肺的尖叫。

湛藍的池水中，隱現一洞穴，不斷嘶吼著噴湧出約二三公尺的泉水，熱氣蒸騰，雲霧瀰漫。像極了北投的地熱谷。

此地的名產是「極樂饅頭」和「地獄溫泉蛋」。他們所謂的饅頭，就是我們所稱的水餃，我們不喜硫磺味，就買了幾粒溫泉蛋充饑，蘸著鹽吃，別有風味。

我們又參觀了鄰近的「血池地獄」，沿著地獄入口，走近一汪血紅色的溫泉池，此處因富含硅酸和鐵質，池水一片腥紅，就像幽冥地府流出的血水，我登高俯瞰，白霧蒸騰中，呈現的是陰森森的景像。

此地的名產是，由池底泥土提煉而成的「血池軟膏」，據說，可以驅蚊止癢和消腫。我們在市集逛了一匝，並未購物。但享用了一頓豐盛的「地獄大餐」。

別府的「八湯巡禮」中，我們參觀了兩處，既沒有刀山也沒有油鍋，既不見拔舌地獄的駭人景像，也不見鬼影幢幢。

其它六處龍捲地獄，白池地獄，山之地獄，灶之地獄，鬼山地獄和鬼石坊主地獄。由於還要趕路，不及參觀，想像中應該是大同小異吧！

地獄不空，誓不成佛。眾生度盡，方証菩提。莎唷娜啦～別府。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)