美國首席傳染病專家佛奇說他大老遠跑到北極，替耶誕老公公注射2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，現在耶老可以在耶誕節將禮物安全送到每個乖孩子的家裡。

佛奇（Anthony Fauci）告訴天真的孩子們，他已親自為耶老施打一針。

佛奇今天參加美國有線電視新聞網（CNN）和「芝麻街」（Sesame Street）防疫親子大會時，有孩子們擔心問說，12月25日耶誕節那天，耶誕老公公是否能安全地到家裡來？

佛奇表示：「我擔心你們不開心，因此我已為你們處理好了。」

佛奇稱說：「我到北極一趟，親自為耶誕老公公打了一針，也測量了他的免疫程度，他大可以上路了。」

「他可以從煙囪下來，他可留下禮物…你們沒什麼好擔心的。」

法新社報導，佛奇宣布這項好消息之際，全世界許多國家的確診病例正在激增，英國與義大利有數百萬人準備在嚴格「居家令」中度過耶誕佳節。

而全球疫情最嚴峻的美國，已於本週展開大規模疫苗注射行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1091220

(中央社)