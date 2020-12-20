長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」事件引發各界關注，原定蘇偉碩25日將赴警局接受問訊，但20日檢方突然致電警方，告知暫時取消約談，未來檢察官將再視案情決定是否傳喚蘇到案，警方也證實此事。

蘇偉碩曾多次在網路社群發表反萊豬言論，遭衛福部向警政署告發其行為違反食品衛生管理法，隨後交由高市警三民第二分局辦理，經分局向蘇偉碩發出約談通知書並訂於25日到案說明，引起社會各界關注，三民二分局為了免爭議，在17日報請高雄地檢署指揮偵辦，如今檢方指示暫時取消約談。

承辦檢察官認為，此案既然已經交由檢方接手偵辦，是否傳喚或傳喚的時間、方式，應該由檢察官加以決定，所以先請警方取消原先的約談，他們將會先調閱相關證據及文獻資料等等，再由承辦檢察官視案情需要決定未來是否傳喚蘇偉碩到案。

高市警三民二分局長黃文哲表示，警方20日早上接到檢察官來電，告知他們暫時取消原定25日傳蘇偉碩到案約談一事，因為此案已由高雄地檢署接手偵辦，後續約談的時間、地點、方式，都將待檢察官指示，再進行下一步動作。

蘇偉碩表示，事情繞了一大圈，還是回到地檢署，衛福部一開始就該交由地檢署偵辦，讓有法律專業的單位認定是否有違法知情，但他們卻指示警方處理，把事情搞的那麼複雜，真的是無聊又無良，因為此事讓大家忙裡忙外，也為警方受到的委屈感到不捨。

(中時 )