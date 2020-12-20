【愛傳媒游文玫專欄】12月17日適逢不丹國慶，由國際知名訂製禮服教父Khieng ATELIER品牌創辦人方國強先生（王永慶的女婿）與「不丹皇太后慈善基金會」所共同邀請的「遇見愛 預見愛Meet Love 慈善義賣晚會」，在東方文華酒店盛大舉行。

這場「Meet Love 遇見愛・預見愛」慈善晚會拍賣的任務由文玫擔任拍賣官主槌，並由主持人曲艾玲共同協助熱場。拍賣所得善款將捐助不丹皇太后慈善基金會，用於協助弱勢婦女、支助兒童教育等公益項目。

由於參加的貴賓大部份沒有參加過拍賣會的經驗，文玫在正式拍賣前，除了說明拍賣規則，亦安排了舉牌暖身活動，讓全場賓客融入參與感。

主持慈善拍賣會，與過往主持專業拍賣會有所不同，要解釋拍品，說說典故，強調公益價值，激勵買氣，還需時時提醒賓客目前價位，注意時間掌控，因為拍賣會之後，還有黃大煒的演出。

拍賣的最高潮環結是最後一件拍品，那是由方國強專為本次慈善活動設計的一克拉紅寶石戒指吊墜兩用珠寶，競價一路從起拍88萬，直到150萬高價落槌。

本次慈善晚拍共有14件拍品皆全數拍出，賓主盡歡，也見證了方國強先生善念善舉凝聚的正能量！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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(中時新聞網)