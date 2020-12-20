【愛傳媒朱宗慶專欄】近日，許多人關心兩廳院外租場地辦法增訂「非表演藝術／非公開節目」相關問題與疑慮，在今年五月份，經過國表藝董事會修正通過，對其中的緣由、過程與辦法的精神，我非常清楚，在此與大家說明：

多年來，外界時有反應，建議兩廳院外租節目申請辦法在不影響藝文演出需求情況下開放「非表演藝術／非公開節目」申請，並應訂出相關規定。

今年5月份兩廳院提經國表藝董事會通過修訂外租辦法增訂該項規定。對於整個辦法的修訂，在國表藝董事會上對提案的背景做過討論和了解，我很清楚增訂這項規定的緣由、過程與精神。

國表藝三場館，包含臺中國家歌劇院、衛武營分別在2016年、2018年開館後，已有相關辦法之訂定。

而這次兩廳院修訂辦法，雖拉齊國表藝三場館外租節目之申請規定，但也深切瞭解或許過去曾有新場館爭議個案，也瞭解社會看法，因此，三館檔期的使用和規劃上，皆有共識以「表演藝術優先」絕對是核心原則，並有以下的流程與規範：

一、首先，三場館外租場地使用之規範上，皆是以「表演藝術專業類」為優先，在優先開放「表演藝術專業類」申請、候補下，若有空檔，才會考量開放「非藝文類活動」申請案件。

二、以兩廳院檔期使用率達98％、近乎滿檔，只有檔期在沒有表演藝術演出需求下，才會對「非藝文類活動」申請案件予以考量。

三、縱使受理申請，仍須經兩廳院審核把關，在滿足有空餘檔期、場地適合以及品質要求，才會同意。實務上非表演藝術節目、非公開節目的申請不易、機會也非常低。

四、因此，有人關心到，過去在其他場館曾發生的事件與疑慮，對於節目品質、是否合宜，皆在審核把關考量之內，將不會有類似情況發生。

五、此外，兩廳院增訂此規定，希望使場館場地資源遇有藝術演出活動均未能使用之閒置檔期，若有申請能有辦理依據。而若有非藝文相關節目之租用申請通過，其收入仍是回饋於表演藝術提升、服務觀眾所需，以支持團隊發展、促進表演藝術環境生態健全。

針對「非表演藝術／非公開節目」申請辦法相關問題的訂定，是國表藝三館所在意並嚴謹看待，而外界對此有憂心、有討論，我們更是可以理解，因此，也以上述內容來與大家做進一步的說明，請大家放心。

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)