【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新北歡樂耶誕城舉辦雙北管樂四百多人的破紀錄空前合奏，2020年12月19日順利完成，現場已經有數千人親眼目睹，但還是有很多人沒有看到這場台灣創造的紀錄，愛傳媒取得最後壓軸曲「Tequila 龍舌蘭」的實況錄影，讓當天沒能到場的朋友也可以欣賞。

這次「2020 新北市歡樂耶誕城——雙北管樂聯合慈善公演」大合奏，共有三位指揮、雙北十一所、四百多名演出者，最年輕的是國小二年級，最年長者是一名校長。

「2020 新北市歡樂耶誕城——雙北管樂聯合慈善公演」，參演單位包括：新店高中、明德國中、金甌女中、北大國小、福營國中、五華國小、金華國中、板橋國小、臺北市立大學、忠義國小、中山國中，一起合作的公益團體則是財團法人伊甸社會福利基金會，還有陸軍航空特戰指揮部共襄盛舉。

破紀錄四百多人管樂大合奏影片：https://youtu.be/-upp48z6JVk。

(中時新聞網)