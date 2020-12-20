黃國榮副市長頒發幹部獎，授獎人為志工隊長楊玉雪。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

志工鄭芬宜獲得衛福部三等獎章及文化部銅質獎，右為葫蘆墩文化中心袁淑敏秘書。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心20日舉辦志工授證典禮，共計226位志工與會參加，志工隊今年更榮獲最高榮譽「文化部團隊獎」，會場打造「菁中獎」頒獎典禮，營造「菁英在台中」的氣勢，副市長黃國榮等人均共襄盛舉。

副市長黃國榮表示，因擔任文化局局長，深刻了解許多文化工作的推動，有賴於志工協助才得以順利運作，志工無私奉獻時間，投注心力的付出非常難能可貴，衷心表達感謝。而葫蘆墩文化中心志工隊以自主管理及優秀活動策劃能力、超強向心力榮獲最高榮譽的「文化部團隊獎」，真是實至名歸。

葫蘆墩文化中心志工隊成立33年，曾於90、102獲獎，今年更超越上千團隊，經層層篩選再次得到最高殊榮，為全國少數3次獲獎紀錄的團隊，志工鄭芬宜自3萬多名志工中同時獲得衛福部三等獎章及文化部銅質獎，實屬不易。

葫蘆墩文化中心228位志工，其中超過半數隊員服務年資超過10年，20年以上佔15％，最資深志工余松根服務32年。志工隊以自立組織及自我成長的特性強項，讓隊員相互提升進步，並協同家人好友一起加入，包括多對夫妻檔及兩家三姐妹檔共同參與。

志工協助支持各項藝文活動，深具向心力，多年來凝聚為一個大家庭，感情深厚彼此扶持，今年一位志工伙伴不幸車禍重傷昏迷，在隊長楊玉雪及副隊長吳典玲動員志工募款，短短一週募得30多萬元，協助醫療補助度過難關。

志工授證典禮由副市長黃國榮、議員張瀞分、陳清龍及謝志忠，豐原區長洪鋒明、文化局張大春局長等與會參加及到場頒獎。

(中時 )