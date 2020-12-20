籃網杜蘭特(Kevin Durant)、火箭沃爾(John Wall)傷癒復出，帶給勇士很大鼓舞。勇士開季前因為克雷湯普生(Klay Thompson)阿基里斯腱受傷報銷而非常沮喪，現在看到杜蘭特與沃爾的狀況良好，一下子增添不少信心。

勇士主將柯瑞(Steph Curry)表示，看到杜蘭特重返球場，讓他對克雷湯普生懷抱的希望暴增10倍。「很高興看到KD回來了，特別是在受到這種傷勢之後，他現在真的看起來跟受傷前沒什麼不同。我知道KD也在Klay受傷之後聯繫過他。雖然現在球隊情況不妙，但我們可以開始期待明年Klay的回歸。」

杜蘭特的神射功力絲毫未減，他自認還可以更好。「我18個月沒打NBA比賽，沒有接受這種層級的對抗和速度。所以我需要一點時間讓我的腿腳找回感覺。」以一個552天沒打NBA的人，杜蘭特可謂狀況絕佳，對陣塞爾提克的熱身賽他的腳步輕盈，拔起跳投輕鬆寫意。

身為控衛，沃爾的腳傷影響更大，不過沃爾也復原良好，他甚至還自認速度變快了。3場熱身賽平均16.3分、47.5%命中率，醫生擔心的爆發力降低也沒有出現。湯普生明年傷癒後滿31歲，比現在的杜蘭特(32歲)還小1歲，完全回復的機會很高。

(中時新聞網)