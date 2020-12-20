基督教救助協會與空中英語教室所舉辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今年邁入第19年。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

據金融研訓院所公布的「2020 台灣金融生活調查」，台灣有47％的家庭年收入低於80萬元，屬於潛在財務脆弱族群；而在應對緊急財務風險方面，則有19.5％的家庭無法在一周內籌到10萬元應急，15.5％連支應生活都有困難；有3成民眾幾乎沒有儲蓄，提供急難救助服務的基督教救助協會認為，這些經濟弱勢的家庭，只要碰到急難—失業、疾病、天災，幾乎就陷入沒有緩衝、無法對應，無力恢復的狀態。

基督教救助協會與空中英語教室所舉辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今年邁入第19年，從昨天啟行，將展開連續15天、長達1300公里的愛心長征，最後於1月2日回到終點，沿途不僅持續為急難家庭籌募救助金，也將為792位偏鄉弱勢長者提供從頭到腳、由裡到外，量身定做的送暖服務。

今年是1919單車環台車隊連續第16年環台募款，38位環募款勇士將行經119個鄉鎮、騎乘1300公里，並拜訪30個1919服務中心，探望受助的急難家庭與弱勢兒童。

參與環台募款的Christy 與先生Thamas Tarala，兩個兒子，一起從香港來環台，不僅從11月底就先回台隔離兩周、自主健康管理1周，還特別自費做核酸檢測，Christy說，媽媽獨力撫養我們5個姊妹，經濟壓力非常大，常繳不起學費。過去這些辛苦經歷，成就了今天的她，也讓我更有同理心。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，2003年10月開始發放救助金，到今年10月底止，已透過296個鄉鎮1303個1919服務中心的數萬名志工，救助超過1萬3706個急難家庭；2020年的募款目標是4000萬元，而到10月底僅達2400萬，呼籲社會大眾，踴躍捐款支持1919愛走動，拉急難家庭一把，讓愛能走動在全台每個需要的角落。捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )