兩岸關係越來越緊張，民眾都相當害怕戰爭的到來，近來美國頻頻對我國軍售，被解讀為要我國武裝自己、對抗大陸的態勢，但仍有許多台灣民眾認為當兩岸真到爆發戰爭時，美國將會強勢介入；但對此，國防部智庫、國防安全研究院表示，美國仍以國家利益為優先考量，台灣安全必須靠自己努力。

國防院發布的最新一期「國防安全即時評析」中，中共政軍與作戰概念研究所駐研學官林政榮指出，若台海發生衝突，美國是否會出兵協防台灣，這個問題美國歷任總統多採取「戰略模糊」的立場，保持彈性與國際操作運用的空間；林政榮表示，儘管近來美台關係相當友好，但美國仍會以自己的國家利益為優先考量，台灣安全必須靠自己努力。

前英國首相邱吉爾曾指出：「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」林政榮認為，台灣安全需靠自己，「自己的國家自己救」。國軍除了精實訓練外，全民國防意識是戰爭最後防線，因此透過全民國防教育，提升民眾防衛信念，才可有效預防戰爭，確保國家安全。

國防院的說法引起網友們的討論，紛紛表示「替代役覺青瑟瑟發抖」、「你們要自立自強啊」、「大陸打過來，第一個投降的就是那些閃兵綠畜」、「所以萊豬可以退回嗎」、「台灣這種鼻屎之地要打贏大陸，可能嗎？」、「台灣不是好重要的什麼島鏈嗎？快來護駕」、「說句笑話，國際談判大師」。

(中時新聞網)