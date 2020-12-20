每個人的性格都存在著好多面，有時候我們看見的並不一定就是真實。搜狐網命理專欄「摩麗星座」在文章中點名5星座，他們雖然外表看起來非常熱情，但其實內心卻相當冷漠。

1. 雙魚座

在大部分人眼中，雙魚座是個單純善良的星座，但真實的他們卻不如大家想像，尤其是面對感情時，如果對方以真誠對待，他們就願意付出真心，一旦對方做出對不起他們的事情，雙魚座則會馬上抽身離開，在第一時間做出對自己最好的選擇。

2. 獅子座

獅子座雖然看起來大大咧咧、非常重義氣，朋友有難他們都會盡全力幫忙；但只有和獅子座熟識的人才會知道，他們熱情的外表下藏著無法輕易靠近的內心，所以他們真正交心的朋友也僅限於少數幾人而已。

3. 射手座

射手座是12星座裡反差最大的星座之一，在初識時大家都會認為他們非常熱情、和誰都聊得來，但深入了解後就會發現，他們很多時候都保持著事不關己的冷漠心態，但這種性格很容易讓身邊的親友受傷，畢竟大家付出真心後，都希望可以獲得回報。

4. 巨蟹座

巨蟹座是12星座中的社交達人，他們可以傾聽大家的心事，甚至做出感同身受的樣子，這都是因為他們很懂得如何和別人相處，但其實內心根本毫無波瀾，面對和自己無關的事情，他們也會選擇明哲保身，不讓自己受到任何人的影響。

5. 天秤座

天秤座表面上看起來好像可以和任何人侃侃而談、成為好朋友，但其實他們很難對別人的處境感同身受，雖然天秤座身邊的朋友看似很多，真正交心的卻沒幾個，因為他們在和別人相處時不會付出全部的真心，自然也不會讓他人走入自己的內心。

(中時新聞網)