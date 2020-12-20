旅日旅美職棒名投手陳偉殷一向愛護動物，昨天特別帶著一家人走進電影院支持《十二夜2》，今（20）日殷仔更在臉書粉專PO文分心得，雖認同電影中提到的很多議題，但看到零安樂死政策下的收容所情形又覺得很不忍。

陳偉殷在PO文中並提到兒子問他：「牠們（流浪狗）沒有家嗎？什麼是結紮？」他很想解釋，又覺得很難讓天真的孩子了解，現實世界就是有這麼多浪浪艱困地活著；只希望看完電影後，孩子們也能一起省思尊重生命的意義。

此外，陳偉殷非常佩服志工們的努力，也強調「領養不棄養」、「結紮不放養」的觀念，希望流浪動物儘可能獲得妥善的照顧。殷仔的PO文如下：

「昨天帶著一家人進場支持「十二夜2」，裡面有很多議題跟觀念讓我頻頻點頭認同，但看到零安樂死政策之後的收容所，還是讓我眉頭深鎖！看著電影，兒子一直問我「他們（浪浪們）沒有家嗎？什麼是結紮？」我很想解釋，又覺得好難對天真的孩子解釋現實世界就是有這麼多浪浪艱困地活著。只希望看完電影後的他們，能跟我們一起省思尊重生命的意義。

然後關於結紮，我只告訴他們，這樣流浪的狗狗就會變少很多，不確定他們懂不懂，但我相信這是對的方向！

昨天電影後，有個女生舉手分享，她說2013年看第一集的時候是十歲，現在她17歲，以後想當獸醫幫助更多的流浪動物。當時心想，這是一個多好的良善循環，也期望下個7年後，有更多善的改變！讓我們一起努力吧！」

(中時 )