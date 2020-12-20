泰山體育場的田徑場共有40處蟻丘。（議員賴秋媚服務處提供／李俊淇新北傳真）

泰山區長林慶豐今早也前往現場查看。（泰山區公所提供／李俊淇新北傳真）

泰山體育場近日遭紅火蟻入侵，12月初紅火蟻專管中心派員去查看後，發現田徑場的草皮區約有40處的蟻丘，立即投藥刻防制擴散並設立告示，農業局表示，可能是跑道施作時使用外來土方及植裁移置所造成的。

議員賴秋媚表示，因有小學生到該處玩耍時遭紅火蟻咬傷，才知道泰山地區被紅火儀入侵，因之前泰山地區未發生這類案件，懷疑是體育處在整修時所造成，18日會勘時已通知相關單位進行宣導並加強告示。

紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，日前已派遣防治人員施撒防治藥劑進行緊急防治，以防蟻害擴散，因草坪並未與其他土壤相鄰，不會有擴散的疑慮，後續將採跨單位整合防治，已請權管機關教育局體育處執行勘查、管制、防治、監測等作為，直至該地解除列管，徹底執行「都會解列，偏鄉圍堵」的政策。

泰山區公所表示，只要有發現疑似紅火蟻出沒，請立即通報專管中心並且遠離發現場域，專管中心將派員前往現地勘查、管制，並協同權管單位進行防治，以確保民眾生活安全。

(中時 )