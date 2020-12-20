31歲大陸女星張檬才在節目痛哭後悔整形，今（20日）突再度向女演員劉雨欣（現改名劉玥霏）道歉，原來她曾經介入劉雨欣與李濛的軍婚，並希望外界拿她當做警戒，「不要戀愛腦，不要無知者無畏，我的下場就擺在這裡，看看蒼天饒過誰？」

張檬在節目《我就是演員3》淚訴人生最後悔的是整形，當時男友嫌她醜，便走上整形一途，卻因此喪送演藝事業，已經長達3年沒拍戲，她特地拿掉鼻子的假體，PO出素顏照，「今後我一心掛在演技上，失去了美貌的張檬，一定會用演技再征服大家…」，並向所有傷害過的人、包括過去的自己說聲對不起。

20日張檬再度PO道歉文，「昨天說的一切對不起也包括劉雨欣女士，感謝她當年的大度和寬容，我已經為我的年少輕狂付出代價，過去的張檬已經被我殺死了。」原來多年前張檬當了劉雨欣與李濛的小三，讓正宮得承受婚內三年流產三次及腥夫在外頭亂搞的痛苦，結果張檬還PO出翻白眼照片挑釁劉雨欣，惹來網路一片罵聲。

張檬今20日向劉雨欣二度道歉。（圖／微博@張檬）

張檬不承認當小三的時候，曾PO白眼照引起網友撻伐。（圖／微博@張檬）

事情鬧到好幾年都風雨未停，劉雨欣忍無可忍，在網路踢爆張檬買網軍黑她，並提到自己在2017年前有軍人身分，根據大陸的刑法，蓄意破壞軍婚是犯罪行為，等同警告張檬恐吃官司。過了兩天，張檬馬上收起過往火焰，發微博承認自己破壞過他人婚姻，強調白眼照是經紀人未經過允許擅自發布的，同時低頭向劉雨欣認錯。對此劉雨欣接受張檬的道歉，希望過往的一切從此了結，祝福她未來的路能越走越好，也懇請外界高抬貴手，不要影響到還不知道父母離婚的孩子。

事隔2年多，張檬為了重新出發舊事重提，引起陸網正反面的熱烈討論，甚至登上微博熱搜第一名。

(中時新聞網)