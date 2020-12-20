澳洲日前一名男子帶狗狗去沙灘散步，撞見一條蛇疑似被鳥攻擊，蛇頭被咬斷，男子好奇向前查看，拿網球拍戳牠確認是否還活著，結果蛇不但活著，還抬起身體、正面朝著男子想衝過去攻擊，讓他嚇壞，直呼「蛇就算沒有頭，仍會追你跑。」
綜合外媒報導，目擊者諾伯（Jako Noble）表示，當時他帶狗去散步，看到一條蛇的頭疑似被鳥類的動物扯下，傷口滲血變成無頭蛇，靜靜躺在沙灘上動也不動，男子以為蛇已經死了，忍不住拿網球拍戳牠身體，一邊拿手機錄影，不料蛇的身體竟突然扭動，待確認方向後朝著諾伯做出攻擊姿勢，畫面驚悚。
被無頭蛇嚇呆的諾伯將影片上傳到Reddit論壇後，寫下「蛇就算沒有頭，仍會追你跑」，立刻引起網友討論，紛紛留言「沒有頭的蛇更恐怖」、「傷口對著的畫面好詭異」、「死前的最後掙扎」。
報導指出，蛇跟哺乳類不同，氧氣需求較低，因此頭被咬斷後還能存活數小時，不會馬上死亡。
(中時新聞網)
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